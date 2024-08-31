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Окупанти запустили по Україні ракети та дрони: як відпрацювала система ППО

Окупанти запустили по Україні ракети та дрони: як відпрацювала система ППО
Фото: twitter.com/DefenceU

Повітряні сили повідомили, що над Україною збито 24 ударних БпЛА Shahed-131/136, 25 – упали самостійно. Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один – у республіку Білорусь, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили Повітряні сили.

Відомо, що ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини та 52-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської обл. – РФ.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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