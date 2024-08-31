РосЗМІ: На Камчатці зник вертоліт з двома десятками людей на борту
Російський вертоліт Мі-8 зник на Камчатці у суботу, 31 серпня. На борту могли знаходитися понад 20 осіб, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє ТАСС.
Вертоліт належить авіакомпанії "Вітязь-Аеро". Зранку він вилетів з майданчика у районі вулкана Вачкажець на Камчатці і практично відразу зник з радарів.
За попередніми даними, на борту можуть перебувати 22 особи - три члени екіпажу та 19 пасажирів.
РосЗМІ пишуть, що екіпаж не повідомляв про проблеми перед вильотом.
На пошуки вертольота вилетів інший борт, ще один Мі-8, також наземна група рятувальників готуються до відправки до району, де зник вертоліт.
Нагадаємо, 15 серпня у Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3. Це сталося в Іркутській області. Міноборони РФ зазначило, що причиною аварії нібито була технічна несправність.
Також у Калузькій області РФ наприкінці липня впав ударний вертоліт Мі-28. За повідомленнями росіян, екіпаж гелікоптера загинув.