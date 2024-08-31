У поліції показали кадри рятувальної операції після обстрілу Харкова

З'явилися кадри після масованої атаки на Харків 30 серпня. Зокрема, на відео видно, за яких умов довелося рятувати людей, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Кадри рятувальної операції після учорашнього ворожого обстрілу Харкова", - написав він.

За словами Білошицького, патрульні діставали поранених, евакуювали людей із заблокованих квартир, надавали домедичну допомогу.

Обстріл Харкова

Російські окупанти влаштували масштабну атаку на Харків увечері, 30 серпня. Влучання фіксували одразу на п'яти локаціях міста.

Загарбники спеціально цілилися по густонаселеному житловому сектору Харкова. Росіяни скинули ФАБ-500 на Індустріальний, Слобідський райони та центр міста.

На даний момент відомо про 97 постраждалих та шістьох загиблих після обстрілу Харкова. Серед загиблих - 14-річна дитина, а серед поранених - 22 неповнолітніх.