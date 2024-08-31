Світовий банк профінансує українську освіту на 415 млн доларів

Рада директорів Світового банку схвалила новий за "Програмою кредитування з прив’язкою до результатів, Program-for-results" (PforR)" — "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN), повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Доступний обсяг фінансування за проєктом LEARN становить 415 млн дол.

Програма дозволяє фінансування за:

покращення умов для викладання та навчання, що реалізуються коштом субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;

забезпечення доступом учнів, вчителів та шкільного персоналу до безпечних для очного викладання і навчання умов.

Підписання Угоди за проєктом має відбутися у вересні 2024 року. До кінця 2024 року за результатами досягнення попередньо визначених показників Україна зможе отримати 200 млн дол до загального фонду державного бюджету.