Міністр оборони Естонії озвучив проблему Заходу щодо війни в Україні

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що фундаментальною проблемою підтримки України з боку Заходу є відсутність політичного рішення про мету цієї підтримки, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив у дискусії під час конференції GLOBSEC у Празі.

Міністр втрутився у дискусії про "стратегічну невизначеність" допомоги Україні з боку Заходу, коли західні партнери кажуть про надання Україні "тієї допомоги, яка потрібна" і "настільки довго, наскільки необхідно", але свідомо не зазначають, чого саме треба досягти, щоби не обмежувати фінал війни.

Ханно Певкур, однак, заперечив, що через цю невизначеність Захід насправді не надає Україні те, чого вона потребує.

"Ключове питання, на яке ми, політики, маємо відповісти для себе самих – чи ми хочемо, щоби Україна воювала, чи щоби Україна перемогла. Нам бракує політичного рішення про те, що ми хочемо саме перемоги України. Якщо ухвалити це рішення, то стають зрозумілими подальші кроки", – пояснив він свою позицію.

Міністр оборони Естонії вважає, що із визначенням перемоги України як мети Заходу стане можливо ухвалити стратегію перемоги. Естонія, яка офіційно прагне саме перемоги України, ці кроки зробила, нагадав він.

"Стратегія, яку ми пропонуємо, каже зокрема, що ми маємо витрачати 0,25% ВВП на допомогу Україні", – заявив міністр, висловивши переконання, що цього буде достатньо для постачання зброї, яку потребує Україна.

"Проблема – не у нібито відсутності стратегії в Україні: Україна знає, що робити. Проблема у відсутності грошей і відсутності зброї. І також є ідіотські обмеження, які не розумію", – додав він.

Як відомо, на Заході невелика кількість політиків і посадовців публічно закликають говорити про підтримку України до її перемоги у війні над Росією. Серед них – новий прем’єр Естонії Крістен Міхал.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про бажання представити американському колезі Джо Байдену, а також кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу План перемоги України.