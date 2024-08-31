МЗС: В Угорщині відкрили першу двомовну школу для українських дітей

В Угорщині з'явилася перша державна українсько-угорська двомовна школа для дітей з України. Вона запрацювала у Будапешті, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ.

В результаті домовленостей президента України Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, досягнутих під час візиту угорського лідера до Києва в липні цього року, у Будапешті відкрили першу державну двомовну середню школу та гімназію для українських дітей. Школа запрацювала сьогодні, 31 серпня.

Під час переговорів у Києві Зеленський наголошував на важливості створення освітніх закладів для українських дітей за кордоном та отримав запевнення від угорської сторони щодо підтримки цього проєкту.

Тривалу підготовчу роботу задля відкриття школи здійснило українське товариство "Дім українських традицій" (Угорщина), яке взяло на себе відповідальність за управління навчальним закладом.

Освітній процес здійснюватиметься українською мовою з 1 по 12 класи, а програма включатиме вивчення угорської та англійської мов як іноземних. Фінансування навчального закладу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету Угорщини.

"Відкриття цієї школи є важливим кроком на шляху розвитку української всесвітньої спільноти. Забезпечення доступу до освіти рідною мовою є пріоритетом для президента Зеленського та важливою частиною нової комплексної політики МЗС щодо українців за кордоном. Школа в Будапешті не лише сприятиме збереженню української ідентичності, але й допоможе нашим дітям адаптуватися в іноземному середовищі, не втрачаючи свого культурного коріння" , - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава МЗС також висловив вдячність угорській стороні за сприяння у цій важливій справі.

Участь у відкритті школи в Будапешті взяли голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина та посол МЗС України з питань світового українства Мар’яна Беца.

Нагадаємо, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вперше за довгий час відвідав Україну 2 липня. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та зробив низку заяв.

Угорський прем'єр наголошував на важливість пошуку мирного рішення для завершення війни.