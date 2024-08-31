У Румунії знайшли застреленим 26-річного українця: поліція почала розслідування

У повіті Ботошані на півночі Румунії вранці в суботу, 31 серпня, 26-річного громадянина України знайшли мертвим з вогнепальним пораненням, поліція почала розслідування, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє News.ro.

Близько восьмої ранку на екстрені служби надійшов сигнал тривоги від чоловіка з комуни Джордже-Енеску в Ботошані, який заявив, що в його будинку був мертвий громадянин України.

Поліцейські слідчі виїхали на місце події та розпочали розслідування. Їм вдалося встановити, що українець в’їхав до Румунії кілька днів тому і домовився з господарем будинку, що житиме в нього в обмін на роботу по господарству.

Уранці в суботу господар виявив у будинку мертвого українця з вогнепальним пораненням у голову. Поруч із ним лежала мисливська зброя.

"Наразі на місці ведуться слідчі дії для встановлення всіх обставин інциденту", – повідомили в поліції Ботошані.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом убивства та порушення правил зберігання зброї.

За даними джерела News.ro в поліції, мертвий чоловік потрапив до Румунії нелегально разом із іншим українцем, і двоє нібито жили разом. Наразі не уточнюється, де перебуває другий чоловік і чи фігурує він у розслідуванні.

У травні повідомлялось, що близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон із Румунією на півночі цієї країни, щоб уникнути мобілізації після початку повномасштабного російського вторгнення.

Раніше цього місяця в румунському повіті Сату-Маре затримали трьох українців, які, як підозрюється, напали на українського прикордонника й незаконно перетнули кордон.