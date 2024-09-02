Німецькі ультраправі вперше перемогли на місцевих виборах

У Німеччині на місцевих виборах у федеральній землі Тюрингія найбільше голосів здобуває ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD). У Саксонії партія посіла друге місце.﻿ Про це повідомляє Spiegel, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Політсила на чолі з головним кандидатом Бьорном Хьокке набрала 32,8% після підрахунку голосів у всіх виборчих округах Тюрінгії. Результат є першою перемогою ультраправих на земельних виборах у Німеччині після Другої світової війни.

Класифікована як проекстремісьська, партія суттєво випередила Християнсько-демократичний союз (ХДС), який отримав 23,6%. Третє місце посів новостворений ультралівий і проросійський Союз Сари Вагенкнехт (BSW), який набрав 15,8%, відтіснивши на четверте місце Ліву партію Німеччини (13,1%).

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) також пройшла до земельного парламенту з 6,1%.

Партія Союз 90/Зелені отримала лише 3,2% і не потрапляє до місцевого парламенту.

Результати ультраправих у Саксонії

Водночас, у федеральній землі Саксонія, "Альтернатива для Німеччини" посіла другу сходинку з 30,6%. Лідером електоральних симпатій стала партія Християнсько-демократичний союз (ХДС), набравши 31,9%.

Третє місце посів Союз Сари Вагенкнехт (BSW) з 11,8%, четверте - СДПН з 7,3%. Союз 90/Зелені здобули 5,1%, а Ліва партія Німеччини - 4,5%.

Нагадаємо, наведені попередні результати суттєво не змінили оприлюднені ввечері 1 вересня дані екзит-полів.