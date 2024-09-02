В Україні оголошували повітряну тривогу через ракетну атаку

На світанку 2 вересня у Києві та низці областей через ракетну загрозу була оголошена повітряна тривога, яка згодом охопила всю Україну, повідомляє Українська правда.

О 4:42 Повітряні сили повідомили про загрозу крилатих ракет.

"Імов﻿ірно крилаті ракети з півночі".

"Зафіксовано групу крилатих ракет на Чернігівщині".

"Вектор руху – Київщина".

О 4:50 Повітряні сили повідомили, що ракети змінили курс і рухаються на Полтавщину, і нові групи ракет на півночі Чернігівщини.

"Рух в напрямку Миргорода" , – повідомили військові.

4:53: "Дублюють курс попередніх".

4:55: "Перша група ракет - повз Лубни".

4:57: "Ракета через Чернігівщину в напрямку Київщини/Броварів".

4:58: "Тримають курс на Кременчук".

5:00: "Черкаси, Сміла - в укриття".

5:02: "Ракета в передмісті Борисполя".

5:05: "Ракети на Черкащині взяли західний курс! Загроза для Вінницької області".

5:08: "Ракети із Полтавщини - в напрямку Черкаської області".

5:09: "Пуски балістики в напрямку Полтавщини і Черкащини".

5:10: "Повторний пуск балістики! Через Сумщину".

5:12: "Ракети із Черкащини змінили курс! Рухаються в напрямку Білої Церкви/Києва".

5:13: "Київ - в укриття!"

5:14: "Ще одна балістична ракета на Київщину".

5:16: "Група ракет курсом на Кропивницький".

5:18: "Знову балістична ракета на Київщину".

5:22: "Ще група через Білоцерківський район курсом на Київ! Не покидайте укриттів".

5:23: "Пуск балістики курсом на Київ".

5:27: "Кілька груп ракет із півдня в напрямку Києва".

"Повторні пуски балістичних ракет на Київ".

5:35: "Нова група крилатих ракет через Обухів курсом на Київ".

5:37: "Одна із ракет взяла курс на Житомир".

5:40: "Остання група крилатих ракет у напрямку Києва".

Оновлено: О 6:11 почалися відбої тривоги із західних областей.

Близько 6:30 повітряну тривогу скасували у Києві та центральних областях.

О 6:30 Повітряні сили оголосили відбій ракетної загрози по областях.