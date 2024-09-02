Польща підіймала авіацію через ракетні удари РФ по Україні

Польська авіація та літаки союзників були підняті в повітря сьогодні рано вранці для забезпечення безпеки польського повітряного простору після того, як Росія розпочала масовані удари по Україні. Про це інформує Оперативне командування Збройних сил Польщі, повідомляє Європейська правда.

"Південно-східна частина Польщі межує з Україною. Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завданням ударів по об'єктах, розташованих на українській території. Востаннє така підвищена активність російської дальньої авіації була зафіксована 27 серпня" – йдеться у повідомленні.

"Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації", – – додали у відомстві.

Кілька гучних вибухів пролунало сьогодні вранці в Києві, який був атакований Росією крилатими і балістичними ракетами. Уламки від збитих ракет впали в кількох районах. Є повідомлення про пожежі.

Як повідомлялося, мешканці Польщі вважають, що її військові мають збивати об'єкти, що пролітають над польською територією під час атак Росії на Україну, навіть якщо вони не впевнені, що це за об'єкти.

Як відомо, після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", який імовірно був безпілотником-камікадзе.

Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш сказав, що об’єкт, судячи з траєкторії, швидкості та висоти, точно не був ракетою і скоріш за все йдеться про безпілотник.