Уряд Італії запідозрили в розбіжностях щодо України після публікації різних заяв

В італійському уряді виникла невизначеність щодо позиції по Україні після довгоочікуваного саміту лідерів трьох керівних партій Італії, покликаного сигналізувати про узгодження позиції трійки напередодні початку роботи парламенту після літніх канікул, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Euractiv.

Після зустрічі прем'єр-міністра Мелоні ("Брати Італії"), віцепрем'єр-міністра Маттео Сальвіні ("Ліга") та віцепрем'єр-міністра Антоніо Таяні ("Вперед, Італіє") було оприлюднено спільну заяву в двох різних версіях.

У версії "Братів Італії" йдеться про "спільну позицію уряду щодо війни в Україні", тоді як у версії партії "Ліга" Сальвіні йдеться про "підтримку Києва, але опозицію до будь-якого військового втручання за межами кордонів України".

Версія заяви "Ліги" була швидко видалена через 15 хвилин, а партія вибачилася, пояснивши помилку поспіхом.

"Текст, надісланий помилково, але негайно виправлений, був змінений у повній згоді з усіма іншими лідерами суто зі стилістичних міркувань, а не за змістом. Це була проста помилка. У більшості немає жодних проблем", – заявив Сальвіні кілька годин по тому.

"Більшість єдина щодо зовнішньої політики, як було офіційно підтверджено навіть після саміту правоцентристів. І не буде жодних парламентських ініціатив, які б суперечили цьому, як це пропонують сьогодні деякі ліві ЗМІ, що ми категорично відкидаємо", – йдеться в недільній заяві "Ліги".

У заяві продовжується: "Позиція уряду щодо України є чіткою" після інциденту, який розпочався з самою "Лігою" за два дні до цього".

"Ніхто не вірить, що це була просто помилка; це створює проблему, тому що псує атмосферу", – сказав Сальвіні, як повідомляє ANSA.

Опозиція швидко вхопилася за цей інцидент, поставивши під сумнів версію "Ліги" про події.

"Це свідчить про те, що "Ліга" шантажує уряд щодо України", – заявила депутат від Демократичної партії Лія Квартапелле.

Енріко Боргі, депутат від "Italia Viva", запропонував ширший аналіз.

"Це далеко не просто "стилістичний вибір", Сальвіні. Різниця між тим, щоб залишити цей уривок у заяві або вилучити його, подібна до різниці між тим, щоб стояти на позиціях Орбана або на позиціях Європейського Союзу, Сполучених Штатів і Сполученого Королівства", – сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Україні не можна використовувати італійську зброю для ударів по території Росії.