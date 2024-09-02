В ISW проаналізували наслідки масованої атаки українських безпілотників по Росії

В ніч з 31 серпня на 1 вересня українські військові здійснили найбільшу серію ударів безпілотниками по цілях на території Російської Федерації. Дрони атакували 16 областей держави-агресора. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

У звіті послалися на дані Міноборони Росії, за якими російські засоби протиповітряної оборони знищили 158 українських безпілотників: 46 безпілотників над Курською областю, 34 над Брянською, 28 над Воронезькою, 14 над Бєлгородською, дев'ять над Москвою та областю, вісім над Рязанською, п'ять над Калузькою, чотири над Липецькою, три над Тульською, по два над Тамбовською та Смоленською областями і по одному над Орловською, Тверською та Івановською областями.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські війська збили два українські безпілотники поблизу Московського нафтопереробного заводу в Капотні, та що уламки безпілотників пошкодили технічне приміщення на підприємстві та спричинили пожежу.

В ISW нагадали, що російські джерела опублікували кадри атаки українського безпілотника по Московському нафтопереробному заводу і невеликої пожежі в цьому районі, хоча деякі охарактеризували пожежу як звичайний спалах газу на об'єкті.

"Голова Каширського району Михайло Шувалов заявив, що українські сили націлилися на Каширську державну районну електростанцію в Каширському районі Московської області за допомогою трьох безпілотників, а російські джерела опублікували кадри активації російської протиповітряної оборони та вибухів поблизу станції" , - йдеться у звіті.

Водночас прес-служба Тверської області заявила, що український безпілотник спричинив пожежу в Конаковському районі, а російські джерела збільшили кадри удару безпілотника по Конаковській ГРЕС, подальшої великої пожежі на електростанції та пошкоджень всередині електростанції.

Російське опозиційне видання ASTRA повідомило, що після ударів українських безпілотників, у Тверській області також сталася пожежа на газорозподільній мережі Конаково вздовж магістрального газопроводу "КГМО-Конаково".

Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що український безпілотник пошкодив вежу стільникового зв'язку в Таруському районі Калузької області.

Російське опозиційне видання "Важные истории" зазначило, що дані, отримані від NASA FIRMS, свідчать про теплові аномалії на Новолипецькому металургійному комбінаті у Липецькій області, військовому об'єкті частини 106-ї повітряно-десантної дивізії у Тульській області, двох цементних заводах у Воскресенську та Коломні Московської області, а також на цементному заводі в Ферзіково Калузької області в ніч з 31 серпня на 1 вересня.