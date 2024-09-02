Нетаньяху звернувся до Росії за допомогою в звільненні заручників з Гази

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернувся до Росії за допомогою, щоб РФ сприяла в укладенні угоди про звільнення заручників з Гази, повідомляє Українська правда.

Про це пише Bloomberg.

"Ізраїль звернувся до Росії за допомогою у досягненні прогресу в укладенні угоди про звільнення заручників з Гази, заявила канцелярія прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, в той час як зусилля США, Катару та Єгипту, спрямовані на забезпечення перемир'я з Хамасом, просуваються повільними темпами".

Повідомляється, що Нетаньяху повернувся в неділю вранці з Москви, де він обговорював питання заручників.

Уряд правителя РФ Володимира Путіна контактує з Хамасом щодо долі заручників, які мають російське громадянство.