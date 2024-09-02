У Києві проїзд для школярів знову став безкоштовним: що для цього потрібне
З 1 вересня в Києві громадянський транспорт знову стає безоплатним для учнів. Втім, для цього необхідно мати при собі учнівський квиток, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Цифровий".
Як замовити учнівський квиток:
у застосунку "Київ Цифровий" оберіть сервіс "Замовлення учнівського";
- заповніть дані учня та замовте цифровий квиток;
- отримайте номер, а також пін-код учнівського після того, як навчальний заклад підтвердить дані;
- додайте учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі "Транспортна карта".
"Якщо ви вже додали пластиковий учнівський у застосунок, переходьте в його налаштування та перетворюйте на цифровий", - додає Telegram-канал.
Також, якщо у вас немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний на додачу до цифрового.
Навчальний рік 2024-2025
В кінці липня Кабінет міністрів України затвердив початок та кінець навчального року. Відповідно до рішення, навчання триватимете з 2 вересня до 30 червня 2025 року.
Тим часом Міністерство освіт та науки (МОН) заявляло про запровадження нової програма "Школа офлайн", яка дозволить повернути 300 тисяч дітей до навчання в школах.