Close button

Стефанішина розповіла, як відбуватимуться переговори з ЄС наступного року

Стефанішина розповіла, як відбуватимуться переговори з ЄС наступного року
Фото: Facebook

Переговори по всіх напрямках щодо вступу до Європейського Союзу вкладені в графік на 2024-2025 роки. Наступного року обговорюватимуть "фундаментальні правила", повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Ми повністю відкрили весь переговорний процес 25 червня цього року. Це означає, що ми можемо вести переговори по будь-якій кількості напрямків майбутньої угоди про вступ України до ЄС, залежно від того, наскільки спроможна і Україна, і Єврокомісія це робити", - сказала вона.

За її словами, цей процес не відкладали в "довгий ящик" і вже з 8 липня, після відкриття переговорів, почалися двосторонні зустрічі по скрінінгу законодавства.

"І вже всі двосторонні переговори по всіх напрямках, вони вкладені в певний календар 24-25 року", - пояснила Стефанішина

Віцепрем'єрка розповіла, що переговори відкриваються кластерами, це означає по 6-7 розділів, відповідно до напрямку.

"У 2025 році ми точно почнемо переговори по кластеру "фундаментальні правила". Це блок, без якого неможливо говорити про будь-які політичні рішення. Нам треба бути готовими юридично стати частиною єдиного ринку і відповідати політичним критеріям верховенства права. Це робота, яка триває зараз і 2025 рік може бути відзначений тим, що ми перейдемо до етапу вже фіналізації переговорних позицій по всім розділам", - додала Стефанішина.

Нагадаємо, Україна подала заяву на членство в Європейському Союзі наприкінці лютого 2022 року, лише через кілька днів після початку Росією повномасштабної війни.

Переговори про вступ України до Європейського Союзу стартували 25 червня 2024 року.

Новини

Популярні теми форуму

analytics