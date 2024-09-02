Стефанішина розповіла, як відбуватимуться переговори з ЄС наступного року

Переговори по всіх напрямках щодо вступу до Європейського Союзу вкладені в графік на 2024-2025 роки. Наступного року обговорюватимуть "фундаментальні правила", повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Ми повністю відкрили весь переговорний процес 25 червня цього року. Це означає, що ми можемо вести переговори по будь-якій кількості напрямків майбутньої угоди про вступ України до ЄС, залежно від того, наскільки спроможна і Україна, і Єврокомісія це робити" , - сказала вона.

За її словами, цей процес не відкладали в "довгий ящик" і вже з 8 липня, після відкриття переговорів, почалися двосторонні зустрічі по скрінінгу законодавства.

"І вже всі двосторонні переговори по всіх напрямках, вони вкладені в певний календар 24-25 року" , - пояснила Стефанішина

Віцепрем'єрка розповіла, що переговори відкриваються кластерами, це означає по 6-7 розділів, відповідно до напрямку.

"У 2025 році ми точно почнемо переговори по кластеру "фундаментальні правила". Це блок, без якого неможливо говорити про будь-які політичні рішення. Нам треба бути готовими юридично стати частиною єдиного ринку і відповідати політичним критеріям верховенства права. Це робота, яка триває зараз і 2025 рік може бути відзначений тим, що ми перейдемо до етапу вже фіналізації переговорних позицій по всім розділам" , - додала Стефанішина.

Нагадаємо, Україна подала заяву на членство в Європейському Союзі наприкінці лютого 2022 року, лише через кілька днів після початку Росією повномасштабної війни.

Переговори про вступ України до Європейського Союзу стартували 25 червня 2024 року.