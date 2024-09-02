На Вашингтонському саміті фактично створили департамент України в НАТО – Стефанішина

У рамках Вашингтонського саміту НАТО були створені спеціальні структури для підтримки України. Одна з них фактично являє собою департамент України в НАТО. Про це заявила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

Таким чином, у рамках військового європейського командування була створена місія НАТО з питання координації військової допомоги, підтримки та тренування українських військових. Неформально вона відома як NATO Ukraine Command. Стефанішина пояснила, що це військовий підрозділ всередині структури НАТО, який забезпечить координацію союзників та підсилить формат "Рамштайн".

"Тобто фактично будь-яке політичне рішення, до якого ми рухаємося або до якого закликаємо, тепер буде пропрацьовуватись в рамках існуючої структури" , - додала вона.

Стефанішина підкреслила, що для України це є великим досягненням, адже фактично таким чином було створено департамент України в НАТО.

За її словами, вже у вересні очікується прибуття керівника представництва, який буде вищим цивільним представником цієї місії. Стефанішина розповіла, що ним стане британець.

"У нього дуже хороший політичний і натівський бекграунд. Тобто це таке достатньо сильне призначення" , - зазначила вона.

Прізвище вищого цивільного представника місії поки що не розкривається.

Вашингтонський саміт

Вашингтонський саміт НАТО відбувся влітку 2024 року. Він тривав з 7 по 9 липня. У його рамках Україна отримала чіткі сигнали підтримки з боку Альянсу щодо продовження шляху до членства в Альянсі. Було підтверджено важливість подальшого співробітництва та надання Україні всебічної підтримки в реформуванні оборонного сектору. Також країни НАТО оголосили про нову багаторічну програму допомоги Україні, яка включає військову, фінансову та технічну підтримку для зміцнення її обороноздатності.

Важливо зазначити, що під час Вашингтонського саміту Україна отримала запевнення в тому, що її інтереси будуть враховуватися під час прийняття стратегічних рішень в Альянсі, що забезпечить більш тісну інтеграцію з НАТО.

Також на саміті було започатковано низку спільних проєктів у галузі кібербезпеки, військової розвідки та стратегічних комунікацій, що покликані зміцнити оборонні спроможності України.