В Україні стартує пілотний проект з безкоштовної підготовки жінок-дальнобійниць

В Україні жінок безоплатно навчатимуть на далекобійниць, пілотний проєкт запускають у чотирьох містах, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

У межах ініціативи заплановано навчання 100 жінок, які після завершення курсу отримають необхідну кваліфікацію та водійське посвідчення категорії "С" або "СЕ".

Крім того, у межах проєкту заплановано працевлаштування 80 випускниць у компаніях, що активно долучаються до проєкту.

Повідомляється, що поки що географія проєкту охоплює чотири міста: Київ, Тернопіль, Рівне і Хмельницький.

Наразі щонайменше 10 компаній, що займаються перевезеннями, вже висловили готовність підтримати ініціативу та надати робочі місця для нових водійок вантажівок.

Для участі у відборі потрібно заповнити анкету до 26 вересня 2024 року за посиланням﻿ і пройти співбесіду з командою проєкту.

Через повномасштабне вторгнення в Україні дефіцит водіїв вантажного транспорту на приватних підприємствах сягає близько 30%.

"Разом з тим, це одна з надзвичайно важливих професій як для доставки стратегічно важливих вантажів, так і для роботи економіки в цілому, адже логістика орієнтується саме на автомобільний транспорт" , – пояснив важливість ініціативи заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Нагадаємо:

У Мінекономіки заявили про необхідність приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. В першу чергу йдеться про жінок, які опановують колись суто "чоловічі" професії.