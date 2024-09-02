Німецькі ультраправі хочуть дострокових федеральних виборів та відставки Шольца
Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) закликає до нових федеральних виборів та відставки канцлера Олафа Шольца від Соціал-демократичної партії, повідомляє Європейська правда.
"Виборці також хочуть нових федеральних виборів. Ми готуємося до цього", – заявила співголова "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель.
"Відповідно, канцлер Олаф Шольц повинен усвідомити наслідки, спакувати валізи і звільнити свої місця разом зі своїми партнерами по коаліції", – сказала вона.
За її словами, виборці хочуть іншого уряду.
Вайдель застерігає від ігнорування волі виборців у Тюрингії та Саксонії.
У своїй першій реакції на земельні вибори канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до формування "стабільних урядів без правих екстремістів".
За попередніми даними виборчої комісії, "Альтернатива для Німеччини" здобула 32,8% голосів і вперше в історії перемогла на земельних виборах. Її найближчий суперник – ХДС – набрав лише 23,6%.
У Саксонії незначну перевагу здобув ХДС з 31,9%, "АдН" друга з 30,6%.