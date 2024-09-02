Bloomberg: Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС

Туреччина офіційно подала заявку на вступ до групи країн БРІКС, що об'єднує ринки, що розвиваються. Країна прагне посилити свій глобальний вплив та налагодити нові зв'язки за межами своїх традиційних західних союзів.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

На думку анонімних джерел агентства, адміністрація президента Реджепа Тайїпа Ердогана вважає, що геополітичний центр тяжкості зміщується від розвинених економік.

За їхніми словами, нові дипломатичні кроки країни відображають її прагнення розвивати зв'язки з усіма сторонами багатополярного світу, продовжуючи виконувати свої зобов'язання як ключового члена НАТО.

Розташована на стику Європи та Азії, Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС кілька місяців тому на тлі розчарування через відсутність прогресу у її десятирічній спробі вступити до Європейського Союзу, додали люди. Заявка також є частково результатом розбіжностей з іншими членами НАТО після того, як Туреччина підтримувала тісні зв'язки з Росією після її вторгнення в Україну в 2022 році, додали джерела.

Багатовекторна політика

"Туреччина може стати сильною, процвітаючою, престижною та ефективною країною, якщо вона покращить свої відносини зі Сходом і Заходом одночасно. Будь-який інший метод не принесе Туреччині користі, а лише нашкодить їй", - заявив Ердоган у Стамбулі минулими вихідними.

Група БРІКС, названа через Бразилію, Росію, Індію, Китай і Південну Африку, включає деякі з найбільших економік, що розвиваються. На початку цього року до неї приєдналися чотири нових члени - Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет. Саудівська Аравія була запрошена приєднатися, хоча королівство ще цього не зробило.

Подальше розширення групи може бути обговорено на саміті у Казані, Росія, 22-24 жовтня, заявили джерела Bloomberg. Малайзія, Таїланд та близький союзник Туреччини Азербайджан також прагнуть приєднатися.