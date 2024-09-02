НБУ пропонує дерусифікувати назву розмінних монет

Для відновлення історичної справедливості Національний банк ініціює зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг". Про це йдеться у релізі Нацбанку, повідомляє Економічна правда.

"Для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродженню національних традицій у грошовому обігу, Національний банк ініціює зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг" , - йдеться у повідомленні.

За переконанням Нацбанку, відродження назви "шаг" поверне українським монетам власну ідентичність.

Крім того, грошовий обіг очиститься від російського впливу, а зміна назви монет сприятиме дерусифікації та деколонізації.

Також, відновлення національних традицій у грошовому обігу як раз на часі, вважають у Нацбанку.

Регулятор вже розробив відповідні пропозиції до законодавчих змін.

Співвідношення між "копійкою" та "шагом" дорівнюватиме 1 до 1, і Нацбанк розроблятиме відповідний дизайн, а також порядок та строки вилучення "копійок" з обігу.

Розроблені законопроєкти після узгодження з держорганами направляться на розгляд та схвалення Верховною Радою.

Довідка. На території України від часів Гетьманщини й до доби Української Революції 1917-1921 років використовувалася дрібна монета "шаг". Попри історичний контекст, 2 березня 1992 року постановою Президії Верховної Ради України було затверджено назву копійка.