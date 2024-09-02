У НАТО прокоментували заклик МЗС Польщі збивати російські ракети над Україною

У Північноатлантичному Альянсі, коментуючи заклик міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського збивати російські ракети над територією України, заявили, що такі дії можуть мати наслідки для всього НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це представник Альянсу сказав у коментарі агентству Europa Press.

Речник НАТО заявив, що Альянс "несе відповідальність за те, щоб запобігти подальшій ескалації війни Росії" та "не є стороною конфлікту і не стане стороною конфлікту" в Україні.

Він визнав право кожного члена Альянсу захищати свій повітряний простір, але попередив, що дії окремих держав на підтримку України "можуть також вплинути на НАТО в цілому".

"Саме тому союзники повинні продовжувати тісні консультації", – додав речник.

Нагадаємо, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.

Україна раніше звертала увагу, що західні держави можуть допомагати їй відбивати масовані ракетні обстріли Росії, спрямовані проти критичної та енергетичної інфраструктури, аби дозволити уражати носії ракет углибині російської території західною зброєю.

Як повідомлялось перед тим, мешканці Польщі вважають, що її військові мають збивати об'єкти, що пролітають над польською територією під час атак Росії на Україну, навіть якщо вони не впевнені, що це за об'єкти.