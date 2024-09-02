Міжнародні донори закликали призупинити звільнення Кудрицького

Представники міжнародних фінансових організацій стурбовані можливим звільненням Володимира Кудрицького і закликають призупинити важливі управлінські рішення до формування наглядової ради "Укренерго".﻿ Про це йдеться у відповідному листі до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, повідомляє Економічна правда.

"У нинішній надзвичайно складній ситуації, коли безперервність роботи "Укренерго" є вкрай важливою для безпеки України та підготовки до зими, будь-які зміни у вищому керівництві компанії повинні бути ретельно обдуманими й добре підготовленими" , - йдеться у листі, який є у розпорядженні ЕП.

Так, міжнародні представники стурбовані затримкою у призначенні сьомого незалежного члена наглядової ради "Укренерго", яке затягується.

Вони підкреслюють, що незалежна наглядова рада є ключовою умовою для фінансування "Укренерго" з боку ЄС та інших міжнародних донорів. Автори листа просять, щоб рішення щодо зміни голови правління "Укренерго" враховувало думки укомплектованої ради.

Тому, вони наголошують, що вкрай важливо, щоб всі управлінські рішення були призупинені до моменту відбору незалежного сьомого члена наглядової ради енергокомпанії.

Під листом підписалися посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, виконавчий директор з питань України та Молдови ЄБРР Арвід Тюркнер, регіональний директор у справах Європи Міжнародної фінансової корпорації Інес Роша та бізнес-омбудсмен ради бізнес-омбудсмена Роман Ващук.