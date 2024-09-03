DeepState: На Донеччині тривають бої за Пречистівку, окупанти мають просування

Аналітики проєкту DeepState у ніч проти 3 вересня повідомили, що тривають бої за Пречистівку Донецької області, повідомляє Українська правда.

Як пише проєкт, село штурмувало щонайменше 12 ОВТ ворога. Російські війська налагодили логістику до села, сконцентрувавши в ньому до 100 осіб піхоти.

Крім того, зазначили аналітики DeepState, ворог посилено обстрілює райони Урожайного, Новодонецька, Причистівки та Макарівки на Донеччині.

Пізніше DeepState повідомив, що ворог просунувся у Нью-Йорку та Пречистівці.

Також, вказують аналітики, уточнюється лінія зіткнення біля Лиману Першого та Водяного. Відносна стабілізація фронту біля Галицинівки.