Польща продовжить пошуки ймовірного "Шахеда", що залетів з України

У понеділок ввечері закінчився восьмий день пошуків непізнаного повітряного об'єкта, який залетів на територію Польщі і зник з радарів у гміні Тишовце (Люблінське воєводство), пошуки продовжаться у вівторок, повідомляє Європейська правда.

Заступниця речника Оперативного командування Збройних сил майор Ева Злотницька повідомила, що в понеділок близько 150 солдатів Сил територіальної оборони шукали непізнаний повітряний об'єкт.

"Восьмий день пошуків закінчився негативним результатом. Нічого не було знайдено. Оперативний командувач вирішив продовжити наземні пошуки у вівторок" , – повідомила мер Злотницька.

З минулого понеділка солдати 19-ї Надбужанської бригади територіальної оборони та 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони за підтримки кінних підрозділів та безпілотного літального апарату перевіряють території в Томашівському, Грубешівському та Замойському районах.

У четвер Оперативний командувач генерал Мацей Кліщ оголосив, що район ймовірного падіння об'єкта був повністю обстежений за допомогою військових гелікоптерів, і вирішив призупинити пошуки за їх допомогою. Він також вирішив, що наземні пошуки об'єкта триватимуть щонайменше до 2 вересня.

Як відомо, після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", який імовірно був безпілотником-камікадзе.

Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш сказав, що об’єкт, судячи з траєкторії, швидкості та висоти, точно не був ракетою і, скоріш за все, йдеться про безпілотник.

Польські ЗМІ з посиланням на співрозмовників в армії повідомили, що там схиляються до версії про "Шахед" і що він пробув у повітряному просторі країни щонайменше 33 хвилини.