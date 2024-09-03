Українці у серпні скоротили купівлю доларів у банках – дані НБУ

Населення України в серпні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,644 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,425 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 780,8 млн доларів.﻿ Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Обсяг купівлі скоротився на 30,1% порівняно з липнем, коли українці купили рекордний майже за 12 років обсяг валюти – 1,117 млрд доларів.

З початку року українці купили у банках 7,136 млрд доларів.

Курс долара у серпні

Курс долара на готівковому ринку у серпні коливався близько рівня від 41,50 гривень. Загалом за місяць курс зріс на 10 копійок до 41,40 грн/долар.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ та визначає, яким буде курс. На міжбанку курс зріс із 41,00 до 41,10 грн/долар.

Офіційний курс 22 липня за місяць зріс на 0,4% із 41,02 до 41,19 грн/долар. З початку року долар подорожчав на 8,4%.

Валютні резерви українців

За даними НБУ, за січень-липень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 9,4 млрд доларів. За липень обсяг зріс на 1,4 млрд доларів. Усього на руках у населення та бізнесу може бути понад 120 млрд доларів. Таким чином, іноземна валюта (долари та євро) є головною формою заощаджень українців.