У Раді розповіли, як зміняться податки з жовтня

З жовтня 2024 року в Україні планується запровадити широкий пакет податкових змін, які стосуватимуться бізнесу та фізичних осіб – найманих працівників та ФОП. Відповідний законопроект планується до розгляду парламентом вже цього пленарного тижня – в період з 3 по 5 вересня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

29 серпня комітет рекомендував до схвалення в першому читанні законопроект № 11416-д. Документ, зокрема, передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5%; запровадження 1% військового збору з платників єдиного податку 3-ї групи; 10% від мінімальної заробітної плати на місяць для ФОП-платників єдиного податку 1-ї, 2-ї та 4-ї груп.

Також передбачено підвищення ставки податку для фінансових установ, відмінних від банків, з 18% до 25%. Податок почне справлятися за результатами роботи фінустанов у 2025 році і далі.

Запроваджуються щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств для платників податку, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним (за кожну АЗС). Зокрема, у розмірі 60 тис. грн у разі реалізації двох та більше видів пального; 30 тис. грн у разі реалізації виключно скрапленого газу; 45 тис. грн – якщо частка реалізації скрапленого газу у загальному обсязі реалізованого пального протягом місяця становить 50% і більше.

Для АЗС, де паралельно здійснюється торгівля алкоголем та тютюном, встановлено вищі ставки. 80 тис. грн – у разі реалізації двох та більше видів пального; 40 тис. грн – у разі реалізації виключно скрапленого газу; 60 тис. грн – якщо частка газу у загальному обсязі реалізованого пального становить 50% і більше.

Крім того, законопроектом передбачено зміну податкового періоду з квартального на місячний для подання до контролюючих органів податкового розрахунку сум доходів.

Нагадаємо, початкова редакція законопроекту, розроблена Урядом і зареєстрована в парламенті 18 липня, передбачала серед іншого запровадження військового збору на розкіш. Зокрема, 5% від доходу з продажу одного об’єкта нерухомості за рік; 15% від вартості покупки нового авто; 30% від вартості реалізованих ювелірних виробів; 5% від вартості банківських металів при покупці у банків. Всі ці пропозиції не увійшли до фінальної редакції законопроекта.

Також до законопроекта не увійшли норми про підвищення ставки податку на прибутки банків до 50% і запровадження військового збору з обороту бізнесу в розмірі 1%.

В остаточній редакції, винесеній на перше читання, не були враховані також пропозиції підвищення ставки ПДВ. Разом з тим, стверджують в профільному парламентському комітеті, можливе запровадження 50% податку на прибутки банків і підвищеної ставки ПДВ може бути розглянути до другого читання законопроекту в Раді.