"Укренерго": Споживання електроенергії продовжує знижуватися, втім ще на високому рівні

Споживання електроенергії на ранок 3 вересня нижче на 2,7%, ніж у понеділок 2 вересня.﻿ Про це йдеться в повідомленні "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що споживання все ще лишається високим через утримання спеки у східних та південних областях.

Але попри високий рівень, споживання має тенденцію до зниження.

Так, за даними "Укренерго", споживання на ранок понеділка 2 вересня були нижче, ніж у п'ятницю 30 серпня на 3,7%.