Гетманцев розповів, що буде з підвищенням ПДВ в Україні

Ймовірність підвищення ставки податку на додану вартість в Україні залишається актуальною, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Третього вересня парламент відправив на повторне перше читання урядовий законопроект № 11416-д, покликаний забезпечити збільшення податкових надходжень в державний бюджет на потреби фінансування Сил оборони до кінця 2024 року на суму 30 млрд грн.

В початковій редакції законопроект передбачав залучення в бюджет через підвищення податкових ставок і розширення податкової бази близько 125 млрд грн. Зокрема, розглядався й варіант підвищення ставки податку на додану вартість. Це була пропозиція від експертів і бізнесу.

Разом з тим, через позицію Національного банку і Міністерства економіки від цієї ідеї відмовились. Суть побоювань НБУ і Мінекономіки полягає в тому, що підвищення ПДВ може спровокувати ріст інфляції за результатами 2024 року понад 10%.

"Ви ж розумієте, що якщо ми підвищуємо ціни на 3-4%, то відповідно росте й інфляція. Це й було основним аргументом відмовитись наразі від підвищення ставки ПДВ" , - пояснив позицію законодавців в процесі підготовки документу до першого читання Данило Гетманцев.

За його словами, підвищення ПДВ на 1% приносить в бюджет додатково 46 млрд грн податків за рік. Тож потенційні недонадходження в бюджет за жовтень-грудень складуть близько 12 млрд грн на кожен відсоток непідвищеної ставки ПДВ.

В результаті роботи над законопроектом до першого читання фіскальний ефект закладених в нього податкових інструментів знизився зі 125 до 30 млрд грн. Тому, говорить співрозмовник РБК-України, не виключалося, що при підготовці правок до другого читання законодавці повернуться до багатьох обговорюваних раніше норм, зокрема й щодо підвищення ставки ПДВ.

Наразі ж документ повернуто на повторне перше читання.

Нагадаємо, майже півтора місяці триває владна епопея з пошуку джерел додаткового наповнення бюджету на 500 млрд гривень для потреб Сил оборони. Початок пошукам поклав Кабінет міністрів ще 18 липня, схваливши проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік та проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень.

29 серпня комітет рекомендував до схвалення в першому читанні законопроект № 11416-д. Документ, зокрема, передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5%; запровадження 1% військового збору з платників єдиного податку 3-ї групи; 10% від мінімальної заробітної плати на місяць для ФОП-платників єдиного податку 1-ї, 2-ї та 4-ї груп.

Також передбачено підвищення ставки податку для фінансових установ, відмінних від банків, з 18% до 25%.

Запроваджуються щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств для платників податку, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним (за кожну АЗС). Зокрема, у розмірі 60 тис. грн у разі реалізації двох та більше видів пального; 30 тис. грн у разі реалізації виключно скрапленого газу; 45 тис. грн – якщо частка реалізації скрапленого газу у загальному обсязі реалізованого пального протягом місяця становить 50% і більше.

Для АЗС, де паралельно здійснюється торгівля алкоголем та тютюном, встановлено вищі ставки. 80 тис. грн – у разі реалізації двох та більше видів пального; 40 тис. грн – у разі реалізації виключно скрапленого газу; 60 тис. грн – якщо частка газу у загальному обсязі реалізованого пального становить 50% і більше.

Крім того, законопроектом передбачено зміну податкового періоду з квартального на місячний для подання до контролюючих органів податкового розрахунку сум доходів.