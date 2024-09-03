Двоє іноземців йдуть з наглядової ради "Укренерго" через звільнення Кудрицького

Два члени наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького.﻿ Про це йдеться у заяві, яку поширила пресслужба НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

"Ми вважаємо, що рішення про дострокове звільнення керівника "Укренерго" є політично вмотивованим і, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав" , - йдеться у повідомленні.

За їх словами, з перших днів роботи в наглядовій раді "Укренерго" вони відчували політичний тиск і спостерігали спроби в обхід конкурсу призначити в правління компанії людей, "професійні якості яких викликали сумніви".

"Ми регулярно отримували звіти від менеджменту Компанії під час засідань про негативний вплив на репутацію Компанії анонімних джерел в соцмережах та тиск на співробітників з боку правоохоронних органів", - продовжили вони в заяві.

На їх думку, корпоративне управління "Укренерго" поставлено під сумнів і вони не бачать модливості продовжувати роботу в наглядовій раді.

"Порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення про звільнення її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним, і може позначитися на подальшій співпраці "Укренерго" з операторами-членами ENTSO-E", - додали вони.

Нагадаємо, за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" від 2 вересня, Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії.

Напередодні представники міжнародних фінансових організацій заявляли, що стурбовані можливим звільненням Володимира Кудрицького і закликають призупинити важливі управлінські рішення до формування наглядової ради "Укренерго".

Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА) закликало наглядову раду НЕК "Укренерго" та президента Зеленського не поспішати із звільненням Володимира Кудрицького з посади очільника "Укренерго".