Ракетний удар по Полтаві: ГБР порушило справу - ЗМІ

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо ракетного удару по навчальному центру у місті Полтава у вівторок, 3 вересня.﻿ З посиланням на джерела у правоохоронних органах, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як повідомили джерела виданню, було порушено кримінальну справу.﻿ За якою саме статтею відкрито справу наразі не відомо.

Нагадаємо, 3 вересня о 09:08 у Полтаві та області оголосили повітряну тривогу, а вже о 09:10 пролунали два вибухи. Моніторингові канали попереджали про ракету. Офіційної інформації про наслідки не було. Місцеві ЗМІ повідомили про потребу в донорах крові, але пізніше попросили не створювати черг. На місці удару розгорнули оперативний штаб.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що, Росія вдарила двома балістичними ракетами по одному з навчальних закладів Полтави, частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Наразі відомо про 41 загиблого, ще 180 людей поранено.