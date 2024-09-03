У ЄС відреагували на рішення Монголії проігнорувати арешт Путіна

У Європейському Союзі висловили жаль з приводу того, що влада Монголії вирішила прийняти російського диктатора Володимира Путіна та проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт. З посиланням на заяву речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За його словами, ЄС взяв до уваги приїзд Путіна до Улан-Батора попри те, що Монголія є стороною Римського статуту Міжнародного кримінального суду і мала б заарештувати російського диктатора за ордером прокурора МКС.

"ЄС висловлює жаль з приводу того, що Монголія, держава-сторона Римського статуту МКС, не виконала свої зобов’язання за ним щодо виконання ордера на арешт. ЄС висловлює найбільшу підтримку зусиллям із забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини у зв’язку з загарбницькою війною Росії проти України" , - зазначив Стано.

Речник додав, що ЄС підтримує розслідування, які прокурор МКС веде щодо подій російсько-української війни, та закликає усі країни-сторони Римського статуту до повної співпраці у цьому питанні.