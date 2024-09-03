Віцепрем'єр Верещук написала заяву про відставку

Ірина Верещук вирішила піти з посади віцепрем'єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вона подала відповідну заяву до Ради.﻿ З посиланням на соцмережі Верещук та спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Після майже трьох років в уряді сьогодні подала заяву про відставку" , - написала вона.

Верещук подякувала президенту України Володимиру Зеленському за довіру, а також прем'єру Денису Шмигалю та колегам з Кабміну за співпрацю.

У свою чергу Стефанчук розповів, що заява Верещук вже надійшла до Ради.

"Заява буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань" , - написав він.

facebook.com/stefanchuk.official

Ірина Верещук народилася 30 листопада 1979 року у місті Рава-Руська Львівської області.