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Віцепрем'єр Верещук написала заяву про відставку

Віцепрем'єр Верещук написала заяву про відставку
Фото: president.gov.ua

Ірина Верещук вирішила піти з посади віцепрем'єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вона подала відповідну заяву до Ради.﻿ З посиланням на соцмережі Верещук та спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Після майже трьох років в уряді сьогодні подала заяву про відставку", - написала вона.

Верещук подякувала президенту України Володимиру Зеленському за довіру, а також прем'єру Денису Шмигалю та колегам з Кабміну за співпрацю.

У свою чергу Стефанчук розповів, що заява Верещук вже надійшла до Ради.

"Заява буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань", - написав він.
Верещук подала заяву про відставку
facebook.com/stefanchuk.official

Ірина Верещук народилася 30 листопада 1979 року у місті Рава-Руська Львівської області.

  • У 2002 році закінчила Військовий інститут при Львівській політехніці, спеціальність "Міжнародна інформація".
  • У 2006 році закінчила правовий факультет Львівського університету імені Франка за спеціальністю "Правознавство".
  • У 2010 році стала мером Рави-Руської.
  • У 2014 році балотувалася на виборах до Ради, але програла.
  • У 2015 році подала у відставку з посади мера Рави-Руської.
  • З 2019 року була нардепом Ради від партії "Слуга народу".
  • 4 листопада 2021 року стала віце-прем'єром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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