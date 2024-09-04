Атака на Львів: семеро загиблих, серед них – троє дітей (Оновлено)

Дві людини загинули та ще 23 постраждали у результаті російського ракетного удару по Львову. Згодом кількість загиблих та постраждалих зросла. Відомо, що серед загиблих вже троє дітей, повідомляє Українська правда.

"Уже двоє загиблих" , – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Також на 7:30 ранку відомо про 19 постраждалих.

Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що загинули жінка та чоловік.

"Загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка збираємо. Співчуття рідним!" , – повідомив міський голова.

Наслідки ракетного удару у Львові. Відео: Говорить великий Львів pic.twitter.com/bc4MCJkUOC — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 4, 2024

Трохи згодом Козицький додав, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Львову зросла до 23. Серед потерпілих – 5 дітей.

"Те, що відомо станом на зараз: одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо – мають легкі ушкодження" , – уточнив голова ОВА.

Через російський ракетний удар у Львові виникла пожежа pic.twitter.com/xdJ8s3Wp1m — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 4, 2024

Оновлено. Станом на 8:02 кількість загиблих зросла до трьох, попередньо, це 14-річна дівчинка. Також відомо про 25 поранених, повідомив﻿ начальник ОВА Козицький.

Оновлено о 9:00. Кількість загиблих зросла до п'яти. Відомо, що загинула ще одна дитина – дівчина 9 років, повідомив﻿ Козицький. Кількість постраждалих зросла до 38.

Оновлено о 9:09. Відомо про сімох загиблих, зокрема трьох дітей, повідомив﻿ міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Пошуково-рятувальна операція триває.

Вранці 4 вересня внаслідок ворожого обстрілу у Львові в районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа. Пошкоджено дві школи і багато вікон вибито в центральній частині міста.