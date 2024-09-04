Повітряна атака РФ: Львівщину атакували дві групи ракет
У ніч на 4 вересня в Росії з аеродрому «Оленья» злетіли п'ять бортів Ту-95МС. О 4.42 перша група ракет зайшла через Чернігівську область у повітряний простір країни. Львівську область атакували дві групи ракет. Близько 6.00 у Росії злетіли два борти МіГ-31К, носії ракет "Кинджал", з аеродрому Саваслейка, повідомляє Українська правда.
"У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", – повідомляли Повітряні сили.
4.42 "Група ракет на Чернігівщині у південно-західному напрямку!"
4.46 "Загроза для Київщини!"
4.51 "КР на півночі Київщини, курс - західний!"
4.53 "КР на півночі Житомирщини курсом на захід!"
4.58 "Ще КР на Чернігівщині у південно-західному напрямку!"
4.59 "З Житомирщини курсом на Рівненщину!"
5.06 "Друга група КР на півночі Київщини, курс - західний!"
5.08 "Перша група КР змінює курс на Хмельниччину!"
5.21 "Рух КР:
- Перша група на Тернопільщині, курс південний.
- Друга група на Житомирщині в напрямку Хмельниччини".
5.29 Рух КР:
- Перша група на межі Івано-Франківщини та Чернівецької області курсом на південь.
- Друга група на Хмельниччині у південно-західному напрямку.
5.32 "Перша група зміна курсу на Івано-Франківщину, курсом на захід".
5.38 "Друга група КР курсом на Тернопільщину".
5.39 "Дві групи КР курсом на Львівщину!"
У Росії злетіло два борти МіГ-31К, носії ракет "Кинжал", з аеродрому Саваслейка.
5.43 "Курсом на Львів!"
5.59 "Дві КР на Кривий Ріг!"
6.18 "Швидкісна ціль з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини!"