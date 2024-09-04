"Укрзалізниця" попередила про затримку низки поїздів через знеструмлення

Низка пасажирських поїздів затримуються вранці 4 вересня. Залізничники виводять резервні тепловози, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-службу "Укрзалізниці".

За даними прес-служби, з мінімальними затримками відправляються поїзди:

№ 59 Київ-Чоп,

№ 91 Київ-Львів,

№ 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці,

№ 11 Одеса-Львів,

№ 149 Полтава-Чернівці,

№ 746 Львів-Київ,

№ 368 Ужгород-Ковель

Обстріл 4 вересня

Нагадаємо, російська армія знову здійснила масштабний обстріл України. З вечора 3 вересня, російські війська запустили дрони, які було зафіксовано в повітряному просторі України. Ближче 2 ночі Росія підняла у небо п'ять бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони, судячи з усього, запустили по Україні крилаті ракети, які фіксувалися близько 5 ранку.

Крім того, в проміжку з 5 до 6 ранку в небо злетіли борти Ту-22М3 та МіГ-31К. Паралельно над Україною збивали ворожі БпЛА та ракети.

Унаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки. У місті тимчасово перекриті для проїзду кілька вулиць.