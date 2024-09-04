Нацкомісія з енергетики вимагає від обленерго вчасно повідомляти про відключення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вимагає від операторів систем розподілу (обленерго) вчасно надавати актуальну інформацію про відключення світла, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в повідомленні, комісія отримує велику кількість скарг від споживачів щодо неналежної комунікації обленерго, зокрема, недонесення інформації про відключення, їх обсяги та актуальність складених графіків тощо.

"З метою дотримання принципу соціальної справедливості, зменшення соціальної напруженості та впровадження коректних графіків відключень регулятор вимагає від ОСР забезпечити належне, достовірне та своєчасне інформування споживачів про перерви в електропостачанні" , - йдеться в повідомленні.

Також регулятор попереджає керівників обленерго про персональну відповідальність за недотримання принципу недискримінаційності при застосуванні розвантажувальних відключень споживачів електричної енергії.

Разом з цим, НКРЕКП просить споживачів з розумінням поставитись до тимчасових кроків з обмеження електропостачання та, у разі виявлення недостовірної інформації щодо перерв в електроживленні, наданої/оприлюдненої оператором системи розподілу, повідомляти про такі факти відповідного обленерго для вжиття ним заходів з актуалізації інформації.

Нагадаємо, після атаки росіян на енергетичну інфраструктуру 26 серпня в Україні відновили відключення світла за графіками. До того фактично місяць графіки не застосовували (за виключення періодів спекотної погоди).

У травні Кабінет міністрів доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" забезпечити справедливі графіки відключень світла.