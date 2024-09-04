Російська атака на Кривий Ріг: в ОВА показали руйнування у місті

У Кривому Розі під час атаки РФ у ніч проти 4 вересня зруйновано готель. Також пошкоджено навчальні заклади, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Будівля готелю зруйнована з 1 по 3 поверхи. Терор цивільних не припиняється", - розповів він.

За даними Лисака, окрім багатоповерхівок, у Кривому Розі пошкоджені чотири навчальні заклади, стільки ж автівок, понівечені аптека і магазини.

Обстріл Кривого Рогу

Російські війська масовано вдарили по Україні в ніч проти 4 вересня. Зокрема, під час ракетної атаки вибухи пролунали у Кривому Розі.

Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури в центрі міста. Наразі у Кривому Розі постраждали п'ятеро людей через атаку РФ. Серед них - 10-річна дитина.

Атаки РФ по готелям в Україні

В останні тижні російська армія, ймовірно, почала використовувати нову тактику - бити по готелях у прифронтових містах України. Так, 25 серпня Росія вдарила по готелю у Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки постраждали іноземні журналісти.

Крім того, в ніч проти 27 серпня, окупанти вдарили ракетою по готелю у Кривому Розі. Тоді загинули двоє людей, ще 5 отримали травми різного ступеня важкості.