Новий склад Єврокомісії може почати працювати на місяць пізніше – ЗМІ

Новий склад Єврокомісії з Урсулою фон дер Ляєн може розпочати свою роботу пізніше, ніж очікувалося. Про це стало відомо виданню Politico від європейських посадовців, повідомляє Європейська правда.

Два високопосадовці Європарламенту зазначили, що багатогодинні слухання 26 кандидатів у члени Єврокомісії навряд чи розпочнуться до середини жовтня, а один із високопосадовців прогнозує, що датою початку слухань стане 14 жовтня.

Це означає, що остаточне голосування щодо затвердження Комісії може відбутися лише в листопаді, що відсуває дату початку роботи на грудень.

Очікується, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн візьме участь у засіданні керівництва парламенту 11 вересня. Однак незрозуміло, чи зможе вона представити остаточний список комісарів на той момент. А це є необхідною умовою для того, щоб парламент почав організовувати слухання.

Головний речник фон дер Ляєн, Ерік Мамер, заперечив її причетність до затримки, оскільки вона хоче більш гендерно збалансований склад Комісії, заявивши:

"Я рішуче заперечую це. Президентка не зверталася з таким проханням. Це справа Європейського парламенту – встановлювати графік слухань".

Напередодні Politico повідомило, що Урсула фон дер Ляєн чинить тиск на країни ЄС, щоб вони номінували жінок до наступного складу Єврокомісії, оскільки вона прагне уникнути потенційного приниження, пов'язаного з представленням команди, в якій домінують чоловіки. Зокрема, повідомлялося про тиск на Мальту і Словенію.

Але у вівторок ввечері, наприклад, словенський уряд підтвердив, що Томаж Весел залишиться єдиною кандидатурою, яку запропонує Любляна.

Раніше Румунія погодилася замінити запропонованого нею кандидата-чоловіка на жінку.