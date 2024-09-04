Starlink все ж заблокує доступ до соцмережі X у Бразилії за рішенням суду

Провайдер супутникового інтернету Ілона Маска Starlink змінив курс і заявив, що виконає наказ вищого суду Бразилії про блокування доступу до X, повідомляє Економічна правда.

"Незалежно від незаконного поводження Starlink із заморожуванням наших активів, ми виконуємо наказ про блокування доступу до X в Бразилії" , - заявили в компанії на сторінці X, раніше відомої як Twitter.

Маск перебуває в запеклому протистоянні з Бразилією після того, як суддя Верховного суду Александре де Мораес наказав заборонити X в рамках своєї кампанії проти дезінформації. Суперечка поширилася на Starlink після того, як X не сплатив штрафи, і суддя заблокував рахунки інтернет-провайдера, намагаючись змусити мільярдера виконати попередні розпорядження.

Список активів, заморожених судом, включає банківські рахунки і фінансові активи компаній Starlink Brazil Holding Ltda і Starlink Brazil Servicos de Internet Ltda, а також автомобілі, нерухомість, човни і літаки. Мораес також зобов'язав центральний банк заборонити компанії надсилати або отримувати гроші з-за кордону.

Нагадаємо, бразильський телекомунікаційний регулятор заявив у п'ятницю 30 серпня, що призупиняє доступ до соціальної мережі X (колишній Twitter) в країні на виконання наказу судді.

Ілон Маск відмовився виконувати заборону Верховного суду Бразилії та продовжить надавати доступ до своєї соціальної мережі Х через термінали супутникового зв’язку Starlink.