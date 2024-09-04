Нардеп Дубінський отримав нову підозру

Нардеп Олександр Дубінський отримав нову підозру. Він допоміг брату дружини незаконно виїхати в Молдову, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, ДБР.

"Працівники ДБР та СБУ викрили, що підозрюваний в організації незаконного перетину кордону іншій особі народний депутат робив це не одноразово. Тому, 2 вересня Офіс Генпрокурора повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України, який нині перебуває в СІЗО", - йдеться у повідомленні ДБР.

Попри те, що в ДБР не називать ім'я нардепа, згідно з фото, опублікованого Офісом генпрокурора, мова йде про нардепа Олександра Дубінського.

"Фігурант у змові з іншими особами у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця виїхав з України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пунктів пропуску", - зазначили в ДБР.

Як підставу для перетину державного кордону він надав документи, внесені в систему "Шлях" - витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ.

Дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації. Сам родич після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для потреб ЗСУ не здійснював та повернувся до України наприкінці 2022 року після завершення контракту.

Також про підозру ДБР повідомило колишньому помічнику нардепа, який нині працює головою громадської організації "МЕДІАОБОРОНА".

Схема спрацювала не вперше

Як раніше повідомлялось, нардеп у змові з іншими особами у 2023 році, за тих самих умов повторно організував незаконний виїзд цього ж самого "родича" за кордон як водія волонтера. Він достеменно знав, що під час попереднього виїзду за кордон чоловік, за наданим раніше розпорядженням Київської обласної військової адміністрації, не здійснював жодних перевезень гуманітарної допомоги.

Як і раніше родич співмешканки народного обранця виїхав з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів, за ідентичними документами від КОВА на підставі клопотання Громадської організації "МЕДІАОБОРОНА".

Також з’ясувалось, що насправді чоловік, за вказівкою народного депутата, мав прибути до Кишинева, де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто народного обранця з автостоянки міжнародного аеропорту Кишиніва до Відня.

Під час розслідування першого факту незаконного виїзду, правоохоронці з’ясували, що чоловік другий раз встиг скористатися розробленою нардепом та його спільником протиправною схемою, після чого вже не повертався в Україну.

Що відомо про Дубінського

Народний депутат Олександр Дубінський є фігурантом кількох кримінальних проваджень.

Крім того, що він замішаний в організації незаконних виїздів з України, Дубінського було викрито в тому, що він звертався до МОЗ України та ДБР з депутатськими зверненнями, в яких порушувалися питання, що становлять його приватний інтерес. А в листопаді 2023 року Дубінському повідомили про підозру в держзраді.

На даний момент Дубінський перебуває у СІЗО. У грудні 2023 року Печерський районний суд Києва залишив нардепа у слідчому ізоляторі без права оскарження рішення.