Вересень у Києві розпочався з температурного рекорду

Після спекотного літа температура в Києві поки що не впала. Вівторок, 3 вересня, став самим теплим днем за історію спостережень, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними кліматологів середньодобова температура повітря 3 вересня у столиці досягла 24,5 градусів тепла, що на 0,6 градусів перевершило попередній рекорд для цього дня 2015 року.

"Кліматична норма перевищена на 7,2 градусів" , - йдеться в повідомленні.

Температурні рекорди літа

Нагадаємо, середня температура повітря літа 2024 року у Києві склала 23,0 градусів тепла, що на 2,6 градусів вище за кліматичну норму.

Літо посіло другу позицію після літа 2010 року (23,7 градусів) серед найтепліших у столиці з 1881 року. За літо встановлено 18 температурних рекордів, 14 з них у липні, решта - у серпні.

Середньомісячна температура повітря у серпні 2024 року в Києві дорівнювала 23,1 градусів тепла, на 2,7 градусів вище за кліматичну норму. У рейтингу найтепліших серпень 2024 року посів третє місце.

За прогнозом синоптиків, на Європу очікує незвичайно теплий початок вересня після літа з аномальною спекою та посухою на південному сході континенту. Особливо тепло буде на півдні Німеччини, на Балканах, в Україні та країнах Балтії.