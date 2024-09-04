Міністр оборони Естонії пояснив, чим важлива операція ЗСУ у Курській області
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що своєю операцією у Курській області Україна може отримати кращі позиції для переговорів з РФ, повідомляє Європейська правда.
Про це він заявив в інтерв'ю "ЄП".
Певкур стверджує, що своєю операцією на Курщині Україна показала здатність воювати і те, що Росія не така могутня, як багато хто вважає.
"Я вважаю, що на Курщині ви показали здатність воювати. Україна довела, що ви маєте живу силу і техніку для того, щоби за нагоди повернути контроль на українській землі, і не тільки. Ви також показали, що Росії зовсім не така могутня, або як багато хто вважає", – сказав він.
На думку міністра, завдяки цій операції з’явилося багато нових можливостей для української армії та уряду.
Він також висловив впевненість, що одного дня дійде і до переговорів з Росією.
"Під час переговорів потрібно мати на руках хороші карти. А щоб мати такі козирі, їх треба вибороти. І це саме те, що робить Україна на Курщині", – наголосив Певкур.
"Це дозволить як поліпшити свої оборонні позиції в Україні (адже Росія має перекинути сили на Курський напрямок), так і отримати кращі позиції для переговорів", – додав він.
Як повідомляла "Європейська правда", низка держав ЄС підтримали операцію ЗСУ на Курщині.
А втім, не всі у Європі підтримують це просування.