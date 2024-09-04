В "Енергоатомі" заперечують інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС

Сьогодні, 4 вересня, не відбулося жодних аварій на Південноукраїнській АЕС. Інформація, що поширювалася вранці, була недостовірною, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

В "Енегоатомі" повідомили, що хоча ніякої аварії не сталося, у роботі одного з енергоблоків Південноукраїнської АЕС фахівці виявили зауваження, після чого він був розвантажений.

"Зауваження буде усунене після того, як фахівці "Укренерго" відновлять пошкодженні лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії" , - йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що ця подія не пов’язана із проведенням ремонтної кампанії на станції. У компанії пояснили, що ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури "Укренерго". Повідомляється, що вони супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі (частота, напруга, струм), до якої були підʼєднані енергоблоки, з відключенням від мережі.

В "Енергоатомі" закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Повідомлення про нібито аварію на Південноукраїнській АЕС 4 вересня

Про те, що на станції сьогодні нібито сталася аварія, повідомив у Facebook директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він посилався на два незалежні джерела. За їх інформацією, нібито через зниження потужності енергоблоку на 600 МВт виникли дві незаплановані черги відключень, які були організовані "Укренерго". Також Харченко заявив, що цей блок можливо відправили б на ремонт вже наступного тижня.