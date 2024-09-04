Чому Рада не звільнила Верещук та Коваля: що кажуть у "Слузі народу"

Верховна Рада провалила голосування за звільнення Ірини Верещук з посади очільниці Міністерства реінтеграції та Віталія Коваля з посади керівника Фонду держмайна. Втім, відсутність цих двох посадовців у залі парламенту не є справжньою причиною того, чому депутати не проголосували за їхнє звільнення, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів співрозмовник в "Слузі народу",

Зокрема, звільнення Коваля, за словами джерела, саботувала умовна "група Павлюка" у СН, яка не хоче його подальшого призначення головою Мінагрополітики.

Щодо Верещук, то вона не була задоволена своїм зняттям з посади віце-прем'єра і повідомила про це депутатам, у результаті лояльна до неї група "слуг" не підтримала її звільнення.

Як сказав співрозмовник, до звільнення Верещук та Коваля депутати планують повернутися пізніше.

Кадрові зміни в уряді

Нагадаємо, що чутки про великі кадрові перестановки в уряді точилися далеко не перший місяць. Але цього тижня вони набули реальних масштабів. За сьогодні нардепи Верховної Ради відправили у відставку Дениса Малюську з посади Міністра юстиції, Романа Стрільця з посади Міністра захисту довкілля та природних ресурсів, а також Ольгу Стефанішину з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Остання, за даними джерел, збереже посаду віцепрем'єра з євроінтеграції, але під її керівництвом також буде Мін'юст, до якого хочуть приєднати Міністерство євроінтеграції.

При цьому звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ України парламентарі відклали. При цьому, а інформацією, після відставки він може очолити одне з важливих посольств.