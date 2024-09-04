Україна та Ірландія підписали безпекову угоду
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали двосторонню угоду між країнами. Загалом Київ уклав вже 26 відповідних угод. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Що передбачає угода
Протягом поточного року Ірландія виділить Україні ще 128 млн євро (140 млн доларів) на нелетальну військову підтримку, а також щонайменше 40 млн євро (43,75 млн доларів) на гуманітарну допомогу.
Також, відповідно до угоди, Дублін:
- надасть Києву системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- продовжуватиме брати участь у коаліції з розмінування;
- вивчатиме потенційні шляхи підтримки України в межах коаліцій спроможностей Контактної групи з питань оборони, таких як ІТ-коаліція;
- забезпечуватиме постійну підготовку Сил оборони через місію Європейського союзу (ЄС) з військової допомоги (EUMAM) в Україні.
- сприятиме притягненню Російської Федерації до відповідальності, відшкодуванню збитків, що були завдані її агресією, а також подальшому посиленню санкцій проти країни терориста;
- докладатиме дипломатичних зусиль для імплементації Формули миру;
- братиме участь у діяльності низки робочих груп і в реалізації конкретних елементів Формули миру, у тому ж числі й в роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
"Окремі блоки угоди окреслюють гуманітарну допомогу, а також підтримку щодо відновлення та реалізації реформ, зокрема на шляху України до членства в ЄС", - додає Офіс президента.