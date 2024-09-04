Вартість Bitcoin впала до $56 000, інші криптовалюти також знизились

У середу, 4 вересня, вартість біткоїна (ВТС) впала до $55 594, Ethereum — до $2306. Про це свідчать дані CoinMarketCap, повідомляє Ліга.Фінанси.

На момент написання новини перша криптовалюта торгується на рівні $56 770, Ethereum — $2400. За добу біткоїн впав на 3,86%, Ethereum — на 4,44%.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння. Найбільше зменшились ціни на Solana, Ethereum і BNB.

На тлі зниження цін криптоактивів збільшився обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами. Добовий показник становив $197,58 млн.