Ракетна атака на Кривий Ріг: кількість постраждалих зросла

У Кривому Розі кількість постраждалих внаслідок ранкового російського удару зросла до шести людей, троє з них перебувають у лікарні, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"На жаль, вже шість постраждалих внаслідок ранкового ворожого ракетного удару по центру міста - 58-річну жінку госпіталізували з переломом. Таким чином у лікарні перебувають троє постраждалих, одна з яких дівчинка 10 років".

За словами Вілкула, постраждалі у стані середньої тяжкості, медики надають їм усю необхідну допомогу.

Також він зазначив, що окупанти пошкодили 57 багатоквартирних будинків. Проводяться поквартирні та подомові обходи з визначення суми збитків у кожному випадку для подальшого надання матеріальної допомоги з міського бюджету.

Що передувало: