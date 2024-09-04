Ракетна атака на Кривий Ріг: кількість постраждалих зросла
У Кривому Розі кількість постраждалих внаслідок ранкового російського удару зросла до шести людей, троє з них перебувають у лікарні, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"На жаль, вже шість постраждалих внаслідок ранкового ворожого ракетного удару по центру міста - 58-річну жінку госпіталізували з переломом. Таким чином у лікарні перебувають троє постраждалих, одна з яких дівчинка 10 років".
За словами Вілкула, постраждалі у стані середньої тяжкості, медики надають їм усю необхідну допомогу.
Також він зазначив, що окупанти пошкодили 57 багатоквартирних будинків. Проводяться поквартирні та подомові обходи з визначення суми збитків у кожному випадку для подальшого надання матеріальної допомоги з міського бюджету.
Що передувало:
- Вранці 4 вересня російські війська завдали удар по Кривому Рогу на Дніпропетровщині та влучили в об′єкт цивільної інфраструктури у центрі, п′ятеро людей постраждали.