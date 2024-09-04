Військовослужбовці зможуть обирати, хто отримає їхні виплати у разі полону

Українські військовослужбовці зможуть самостійно обирати, хто саме отримуватиме їхні виплати на випадок потрапляння у полон, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Наразі у законодавстві цей момент неврегульований, тому в результаті численних звернень військовослужбовців, які прагнуть мати контроль над тим, хто отримає фінансову підтримку у випадку певних ситуацій, цю законодавчу норму вирішили змінити.

За її словами, документ вносить зміни до статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

"Цей законопроєкт ініційовано Урядом на прохання самих військовослужбовців, які прагнуть мати контроль над тим, хто отримає фінансову підтримку у випадку певних ситуацій. Тому ми мусили відреагувати", - пояснила нардепка.

Відтепер військовослужбовці мають право самостійно визначити одержувача грошового забезпечення у разі, якщо вони потраплять у полон або зникнуть безвісти. Тобто, йдеться про дотримання особистих побажань військовослужбовців. Раніше виплати здійснювалися виключно членам сім’ї за жорстко визначеним порядком - спочатку дружина або чоловік військовослужбовця, у разі їх відсутності – неповнолітні діти та їхні опікуни.

А якщо немає і їх, то тільки потім батьки, брати і сестри рівними частинами. А у разі загибелі військовослужбовця або оголошення його судом померлим, невиплачені суми грошового забезпечення включаються до складу спадщини. Втім, відтепер отримувачем забезпечення зможе бути особа, яку самостійно обере військовий і зазначить у відповідному особистому розпорядженні.