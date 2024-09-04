Операція ЗСУ на Курщині продовжує поповнювати обмінний фонд - Зеленський

Президент Володимир Зеленський у середу, 4 вересня, заявив, що операція ЗСУ у російській Курській області «продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду». Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Новое время.

«І дуже важливо, що абсолютно всі певні завдання нашої Курської операції реалізовуються. Дякую за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, залученим. І станом зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку» , — заявив Зеленський.

3 вересня Зеленський заявляв, що Україна утримуватиме захоплені території Росії, доки не змусить російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.