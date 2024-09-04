Білорусь перекинула техніку та військових до литовського кордону

Білорусь перекинула до кордону з Литвою тактичну групу 19-ї механізованої бригади Збройних сил РБ.﻿ З посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За інформацією "Беларускі Гаюн", 31 серпня на станції Заслонове формувався ешелон із технікою 19-ї механізованої бригади ЗС РБ (в/ч 71327).

Вже 1 вересня ешелон був помічений на околицях Мінська, він рухався в західному напрямку.

Того ж дня о 15:30 ешелон прибув на станцію Гудогай (Островецький район Гродненської області). Станція розташована за сім кілометрів від кордону з Литвою.

До кордону з Литвою було перекинуто тактичну групу 19-ї ОМБР у складі: до 2 мотострілецьких рот (14 БМП-2, 2 медичні машини "Мул"), танкову роту (10 танків Т-72Б, 1 БРЕМ-1), 1 мінометну батарею (6 120-мм мінометів 2С12 "Сани"), автомобільну техніку тощо. Загалом 38 одиниць техніки та близько 250 військових

"На поточний момент підрозділи ЗС РБ не створюють військової загрози для Литви" , - зазначили у "Беларускі Гаюн".

Нагадаємо, нещодавно моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що після початку операції ЗСУ в Курській області, Білорусь перекинула щонайменше тисячу військових в Гомельську область, що межує з Україною.

Окрім того, за даними української розвідки, Білорусь стягнула до кордону з Україною свою армію та "вагнерівців".

25 серпня МЗС України застерегло Білорусь від провокацій, закликавши відвести війська від кордону на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у Білорусі систем вогню.